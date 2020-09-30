Триумф Реброва: Ференцварош сыграет в группе ЛЧ впервые за последние 25 лет

"Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва в ответном матче квалификации ЛЧ сыграл вничью 0:0 в домашнем матче с норвежским "Мольде" и благодаря результату первого матча в Норвегии (3:3) пробился в группу турнира.

Интересно, что последний раз венгерский клуб играл в группе Лиги чемпионов в сезоне 1995/96.

Также отметим, что полный матч в составе "Ференцвароша" отыграли Алексанжр Зубков и Игорь Харатин.