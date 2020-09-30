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  4. Триумф Реброва: Ференцварош сыграет в группе ЛЧ впервые за последние 25 лет
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Триумф Реброва: Ференцварош сыграет в группе ЛЧ впервые за последние 25 лет

Наши за границей
(1 голосов)

Фради снова сыграют в Лиге чемпионов

Триумф Реброва: Ференцварош сыграет в группе ЛЧ впервые за последние 25 лет
Новина українською

"Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва в ответном матче квалификации ЛЧ сыграл вничью 0:0 в домашнем матче с норвежским "Мольде" и благодаря результату первого матча в Норвегии (3:3) пробился в группу турнира.

Интересно, что последний раз венгерский клуб играл в группе Лиги чемпионов в сезоне 1995/96.

Также отметим, что полный матч в составе "Ференцвароша" отыграли Алексанжр Зубков и Игорь Харатин.

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В статье: Сергей Ребров Мольде Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (3)
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Yugoslav (Львов)
30.09.2020 в 00:32
Автор заметки с математикой дружит?
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0
0
Vorsklyanin (Донецк / Полтава)
30.09.2020 в 00:26
Вот же модераторы на юафутболе тупые - 25 лет, а не 15. Считать учитесь! А лучше берите людей с образованием)))
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+4
0
Dardolis (Первомайск)
30.09.2020 в 00:39
Зачем с образованием? Тут хоть бы с калькулятором)))
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0
0


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