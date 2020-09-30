Триумф Реброва: Ференцварош сыграет в группе ЛЧ впервые за последние 25 лет
Фради снова сыграют в Лиге чемпионов
"Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва в ответном матче квалификации ЛЧ
Интересно, что последний раз венгерский клуб играл в группе Лиги чемпионов в сезоне 1995/96.
Также отметим, что полный матч в составе "Ференцвароша" отыграли Алексанжр Зубков и Игорь Харатин.
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Комментарии (3)
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Yugoslav (Львов)
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