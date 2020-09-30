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  4. "Се-е-ргей Ре-бров" Фанаты Ференцвароша устроили эффектное поздравление украинскому тренеру
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"Се-е-ргей Ре-бров" Фанаты Ференцвароша устроили эффектное поздравление украинскому тренеру

Наши за границей
(10 голосов)

Которому удалось то, что не удавалось десятилетиями

"Се-е-ргей Ре-бров" Фанаты Ференцвароша устроили эффектное поздравление украинскому тренеру
Новина українською

Болельщики венгерского "Ференцвароша" после домашней ничьи 0:0 с норвежским "Мольде" и выхода в групповой этап Лиги чемпионов впервые за 25 лет, поздравили из-за пределов стадиона украинского наставника будапештской команды Сергея Реброва.

Большая группа фанатов "фради" скандировала фамилию и имя тренера, зажигала файеры и приветствовала наставника команды аплодисментами.

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В статье: Сергей Ребров ультрас Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (4)
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khatskevich_bog (Киев)
30.09.2020 в 09:29
Дайте ему Барсу
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
30.09.2020 в 09:00
Выйти с Ференцварошем в группу ЛЧ это супер достижение!!!!! Дайте ему Тоттенхэм
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+2
0
1098135VVZ (Вена)
30.09.2020 в 08:41
Ребров как тренер молодчина. Поздравляю и тренера и болельщиков !!!
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+2
0
avatar
ascent (Луксор)
30.09.2020 в 08:31
Молодец, знает к чему стремиться и как достичь.
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+2
-1


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