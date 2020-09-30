"Се-е-ргей Ре-бров" Фанаты Ференцвароша устроили эффектное поздравление украинскому тренеру
Которому удалось то, что не удавалось десятилетиями
Болельщики венгерского "Ференцвароша" после домашней ничьи 0:0 с норвежским "Мольде" и выхода в групповой этап Лиги чемпионов впервые за 25 лет, поздравили из-за пределов стадиона украинского наставника будапештской команды Сергея Реброва.
Большая группа фанатов "фради" скандировала фамилию и имя тренера, зажигала файеры и приветствовала наставника команды аплодисментами.
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Комментарии (4)
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khatskevich_bog (Киев)
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Artemanat (Кривой Рог)
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1098135VVZ (Вена)
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ascent (Луксор)
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