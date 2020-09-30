"Се-е-ргей Ре-бров" Фанаты Ференцвароша устроили эффектное поздравление украинскому тренеру

Болельщики венгерского "Ференцвароша" после домашней ничьи 0:0 с норвежским "Мольде" и выхода в групповой этап Лиги чемпионов впервые за 25 лет, поздравили из-за пределов стадиона украинского наставника будапештской команды Сергея Реброва.

Большая группа фанатов "фради" скандировала фамилию и имя тренера, зажигала файеры и приветствовала наставника команды аплодисментами.