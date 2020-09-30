Ребров: С Динамо сразу попадали в группу ЛЧ, а с Ференцварошем пришлось пройти сложные этапы

Сергей Ребров, украинский наставник венгерского "Ференцвароша", после ничьи 0:0 плей-офф Лиги чемпионов с норвежским "Мольде" и выходом команды впервые за 25 лет в групповой этап соревнований, оценил достижение на послематчевой пресс-конференции.

- Что вы чувствуете после выхода в группу ЛЧ?

- Я осознаю, насколько сложную задачу мы только что выполнили. Я очень горжусь своей командой. Киевскому "Динамо" не нужно было играть в плей-офф, когда я там был тренером, но с "Ференцварошем" нам пришлось пройти 4 очень тяжелые этапы, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Каждый соперник был чемпионом своей страны, сейчас мы столкнулись с серьезным испытанием. Приятно было сделать этот подарок для всей Венгрии, для нас это большая гордость, что мы можем представлять страну в самой престижной серии еврокубков. Это будет другой уровень, здесь есть много команд, у которых бюджет в десять раз больше нашего.

- Матч сложился так, как вы планировали?

- Что бы мы не планировали на этом уровне - все может произойти. Я горжусь своими игроками за то, как мы смогли создать моменты за последние 15 минут, когда на поле уже все устали. Мы можем видеть Сигера или Сомали, которые отдали все свои силы. Они оба добавили много в игре команды. Разница между двумя поединками поединка заключается в том, что на этот раз мы были гораздо более сосредоточенными.

- Болельщики подбодрили команду за пределами стадиона. Вы их слышали?

- Об этом следует спросить игроков. Мы уже получили огромную поддержку во время матча с загребским "Динамо", а это очень много значило для игроков. Поэтому тот факт, что игроки получили поддержку из-за пределов стадиона, это, безусловно, помогло им еще больше на поле.

- Какую пользу могут получить игроки от игры против сильнейших команд ЛЧ?

- Время покажет. Пока нам нужно сосредоточиться на чемпионате Венгрии. Трудно изменить ситуацию после встречи такого уровня, а в воскресенье нас ждет наша лига. Когда узнаем, кого получим в соперники ЛЧ, будем максимально готовиться к этим оппонентам.

- Фради вышел в групповой этап еврокубка второй раз за последние два года. В чем секрет?

- Я просто помогаю игрокам, без них эти результаты не были бы возможными. Я чувствую, что команда очень хорошо отлажена, каждый знает свою работу. Атмосфера в команде очень хорошая.

- Готов ли Фради к групповом этапу ЛЧ?

- Когда проведем первый матч группового этапа - тогда и посмотрим.