  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ребров ответил на вопрос о встрече с Динамо в группе ЛЧ
В тренде

Ребров ответил на вопрос о встрече с Динамо в группе ЛЧ

Наши за границей
(1 голосов)

Действительно возможно?

Ребров ответил на вопрос о встрече с Динамо в группе ЛЧ
Новина українською

Главного тренера венгерского "Ференцвароша", украинца Сергея Реброва, спросили, хотел ли бы он в соперники в группе киевское "Динамо", которое также получило путевку в групповой этап ЛЧ.

Я хотел бы сыграть против них, но я думаю, что нам нужно быть очень сконцентрированными, ведь мы будем представлять всю страну на самом высоком уровне футбола.

Если кто-то допустит ошибку и недооценит нас, могут быть сюрпризы, - цитирует тренера сайт Фради.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 1 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Лига чемпионов Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ffggpl (Харьков)
30.09.2020 в 09:40
Надеюсь не попадутся. Иначе Динамо сложно прийдется.
Ответить
0
-2
alktus (Хмельницкий)
30.09.2020 в 09:19
Это было бы очень интересно.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...