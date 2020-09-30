Ребров ответил на вопрос о встрече с Динамо в группе ЛЧ
Действительно возможно?
Главного тренера венгерского "Ференцвароша", украинца Сергея Реброва, спросили, хотел ли бы он в соперники в группе киевское "
Я хотел бы сыграть против них, но я думаю, что нам нужно быть очень сконцентрированными, ведь мы будем представлять всю страну на самом высоком уровне футбола.
Если кто-то допустит ошибку и недооценит нас, могут быть сюрпризы, - цитирует тренера сайт Фради.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 1 октября.
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Комментарии (2)
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ffggpl (Харьков)
30.09.2020 в 09:40
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alktus (Хмельницкий)
30.09.2020 в 09:19
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