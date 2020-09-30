Ребров ответил на вопрос о встрече с Динамо в группе ЛЧ

Главного тренера венгерского "Ференцвароша", украинца Сергея Реброва, спросили, хотел ли бы он в соперники в группе киевское " Динамо ", которое также получило путевку в групповой этап ЛЧ.

Я хотел бы сыграть против них, но я думаю, что нам нужно быть очень сконцентрированными, ведь мы будем представлять всю страну на самом высоком уровне футбола.

Если кто-то допустит ошибку и недооценит нас, могут быть сюрпризы, - цитирует тренера сайт Фради.