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СМИ: Зинченко не сыграет в октябре за сборную Украины

Наши за границей
(1 голосов)

Травма серьезная

СМИ: Зинченко не сыграет в октябре за сборную Украины
Новина українською

Вчера, 29 сентября, медики "Манчестер Сити" провели детальное обследование и МРТ ноги Александра Зинченко. Как сообщает шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько, украинский хавбек "горожан" не выйдет на футбольное поле еще 3 недели.

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Таким образом, травма приводящей мышцы не позволит игроку национальной сборной Украины быть задействованным в октябрьской сессии главной команды страны. То есть, Александр не сыграет со сборными Франции, Германии и Испании.

Сегодня должны стать известны официальные детали восстановления Зинченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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Alex Sunchez
30.09.2020 в 13:57
Хорошая новость, одним баночником меньше, а с учетом повреждения Степаненка и возможно Яремчука. Сборная будет "блистать" по новому.
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alktus (Хмельницкий)
30.09.2020 в 13:53
Выздоровления! Но данная новость скорее радует, ибо Шева лепил бы его в старте. А сейчас он никакой. Есть более достойные кандидаты на его место. По крайней мере на данном отрезке.
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