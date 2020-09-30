СМИ: Зинченко не сыграет в октябре за сборную Украины
Травма серьезная
Вчера, 29 сентября, медики "Манчестер Сити" провели детальное обследование и МРТ ноги Александра Зинченко. Как сообщает шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько, украинский хавбек "горожан" не выйдет на футбольное поле еще 3 недели.
Таким образом, травма приводящей мышцы не позволит игроку национальной сборной Украины быть задействованным в октябрьской сессии главной команды страны. То есть, Александр не сыграет со сборными Франции, Германии и Испании.
Сегодня должны стать известны официальные детали восстановления Зинченко.
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Источник:Facebook Ивана Гресько
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Комментарии (2)
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Alex Sunchez
30.09.2020 в 13:57
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alktus (Хмельницкий)
30.09.2020 в 13:53
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