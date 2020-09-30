"Вы в очередной раз доказали свой тренерский талант" - Суркис поздравил Реброва с выходом в группу ЛЧ

Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва с выходом его команды в группу Лиги чемпионов.

"Рад поздравить вас с большим успехом – выходом команды "Ференцвароша" в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА. Этот успех стал результатом двух лет вашего упорного труда во главе этой команды.

Вам удалось то, что не удавалось ни одному тренеру команд из Венгрии в течение более двадцати лет. Вы в очередной раз доказали на практике свой талант футбольного тренера.

Приятно, что этот талант вы развивали в качестве сначала игрока, потом тренера киевского "Динамо", творчески применив опыт, полученный во время выступлений под руководством Валерия Лобановского и других динамовских тренеров и во время работы главным тренером нашей команды.

Хочу надеяться, что прогресс вашей нынешней команды будет продолжаться. И, возможно, "Ференцварош" снова сыграет против киевского "Динамо" в финале европейского кубка, как это было в памятном для всех нас 1975 году.

От себя лично и от всех динамовцев желаю вам, Сергей Станиславович, творческого вдохновения и дальнейших успехов", – сказано в заявлении Суркиса.

Напомним, что Ребров в свое время играл и тренировал киевский клуб.