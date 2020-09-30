Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на Лацио
Серия А набирает обороты
Украинский хавбек "
Отметим, что поединок начнется в 21:45.
Напомним, что данный поединок изначально был перенесен на более поздний срок из-за участия "Аталанты" в финальной пульке Лиги чемпионов прошлого сезона.
Во втором туре Серии А, который состоялся на выходных, Малиновский вышел на замену в матче с "Торино" (4:2) и отыграл 26 минут.
Scendiamo in campo così! ⚡️— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 30, 2020
Team news here! ????
Presented by @plus500#LazioAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/iMgwNM9ivf
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
30.09.2020 в 21:14
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