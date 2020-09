Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на Лацио

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 1-го тура Серии А с "Лацио".

Отметим, что поединок начнется в 21:45.

Напомним, что данный поединок изначально был перенесен на более поздний срок из-за участия "Аталанты" в финальной пульке Лиги чемпионов прошлого сезона.

Во втором туре Серии А, который состоялся на выходных, Малиновский вышел на замену в матче с "Торино" (4:2) и отыграл 26 минут.

