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Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на Лацио

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(1 голосов)

Серия А набирает обороты

Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на Лацио
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 1-го тура Серии А с "Лацио".

Отметим, что поединок начнется в 21:45.

Напомним, что данный поединок изначально был перенесен на более поздний срок из-за участия "Аталанты" в финальной пульке Лиги чемпионов прошлого сезона.

Во втором туре Серии А, который состоялся на выходных, Малиновский вышел на замену в матче с "Торино" (4:2) и отыграл 26 минут.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лацио (Рим)
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
30.09.2020 в 21:14
А теперь вопрос. Какого черта я этот матч должен смотреть в повторе на футболах? Кому интересны Зальцбург - Тель-Авив и Митьюлланд - Славия? Серьезно? Это больше нужно показывать в прямом эфире?
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