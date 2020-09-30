Лунин в запасе Реала на матч с Вальядолидом. В основе выйдет Куртуа
Украинец ждет своего шанса
Украинский голкипер "
Андрей начнет матч в запасе, а в основе выйдет Тибо Куртуа.
Поединок начнется в 22:30.
Напомним, что в нынешнем сезоне "Реал" заявил украинца на чемпионат Испании, однако пока что Андрей на поле не выходил.
Также отметим, что прошлый сезон Лунин провел в аренде в двух клубах. Сначала он не закрепился в "Вальядолиде", а после хорошо проявил себя в "Овьедо" - 19 матчей, шесть игр без пропущенных.
????✅ ¡Nuestro XI inicial ???? @realvalladolid! @Liberbank | #RealMadridRealValladolid pic.twitter.com/MhYB4IwuZO— Real Madrid C.F. (34????) (@realmadrid) September 30, 2020
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Комментарии (2)
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Планетянин (Барселиниус)
30.09.2020 в 22:00
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 21:44
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