Лунин в запасе Реала на матч с Вальядолидом. В основе выйдет Куртуа

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин попал в заявку своей команды на матч 4-го тура Примеры с "Вальядолидом".

Андрей начнет матч в запасе, а в основе выйдет Тибо Куртуа.

Поединок начнется в 22:30.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Реал" заявил украинца на чемпионат Испании, однако пока что Андрей на поле не выходил.

Также отметим, что прошлый сезон Лунин провел в аренде в двух клубах. Сначала он не закрепился в "Вальядолиде", а после хорошо проявил себя в "Овьедо" - 19 матчей, шесть игр без пропущенных.