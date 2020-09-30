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Лунин в запасе Реала на матч с Вальядолидом. В основе выйдет Куртуа

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец ждет своего шанса

Лунин в запасе Реала на матч с Вальядолидом. В основе выйдет Куртуа
Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в заявку своей команды на матч 4-го тура Примеры с "Вальядолидом".

Андрей начнет матч в запасе, а в основе выйдет Тибо Куртуа.

Поединок начнется в 22:30.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Реал" заявил украинца на чемпионат Испании, однако пока что Андрей на поле не выходил.

Также отметим, что прошлый сезон Лунин провел в аренде в двух клубах. Сначала он не закрепился в "Вальядолиде", а после хорошо проявил себя в "Овьедо" - 19 матчей, шесть игр без пропущенных.

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В статье: Вальядолид Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (2)
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Планетянин (Барселиниус)
30.09.2020 в 22:00
Пусть тайком пургена в компот Куртуа подсыпет в столовке перед игрой.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 21:44
Нещасливий номер...)
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