Александр Филиппов рассказал о задачах Сент-Трюйдена и переговорах относительно его перехода

Украинский форвард бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов рассказал ТК Футбол о том, как приживается в новой для себя стране, на какой позиции его видит тренер.

Трудно, что рядом нет семьи. Пришел днем ​​после тренировки и много свободного времени в одиночестве. Город здесь маленький, 40 000 населения. Все люди приветливые, улыбаются. У меня красивая и уютная квартира. Всем доволен, спасибо клубу!

Ощущения и чувства от "Сент-Трюйдена" приятные. Я оказался в другой стране, поэтому сначала трудно - другой язык, другой менталитет, другой футбол. Но я уже дебютировал за новую команду, поэтому уже легче, можно сказать, обкатуюся.

Конкретных других вариантов не было. Были в основном разговоры. "Сент-Трюйден" был настойчивым. Знаю, что главный тренер и руководство меня хотели. Они смотрели не только обзоры, но и полные игры со мной, мы общались. Наверное, что-то их подкупило в моей игре. Буду надеяться, что я смогу помочь своей команде.

Тренер еще ищет правильную модель игры, потому пока не все получается. Сейчас трудно, больше физического контактного футбола, а у нас впереди не слишком рослые ребята. Пока на тренировках чего-то нового не заметил, те же упражнения, которые мы выполняли в "Десне".

Наша цель - попасть в Лигу Европы. Не все потеряно. Здесь не как в Украине, где выходит первая пятерка и все. Здесь интересная схема, где все это будет разыгрываться через плей-офф. Даже 12 место может выйти в Лигу Европы. В Лигу чемпионов трудно попасть, но со временем все возможно. Клуб сделал ставку на Лигу Европы, пришли хорошие игроки. Нам, наверное, надо немного больше сыграться, притереться друг к другу, почувствовать и понять свои возможности. Думаю, у нас все получится.