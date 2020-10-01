Богдан Михайличенко: Мог из Зари вернуться в Динамо, были слухи и о Шахтере

Защитник "Андерлехта" и сборной Украины Богдан Михайлеченко в интервью журналу "Футбол" рассказал о своем переходе в бельгийский клуб.

— "Динамо" приобрело Караваева за миллион, еще и вас отдало " Заре ". Через год луганчане продают вас в "Андерлехт". На вашем примере "Заря" показала "Динамо", как нужно вести бизнес?

— Не знаю, показала или нет, но "Заря" увидела во мне потенциал. Возможно, они изначально рассчитывали меня перепродать и заработать таким образом. Я остался в "Заре" еще на один год. Пришел новый тренер, и вся команда выдала сильный сезон, поэтому, наверное, и поступили приглашения от других клубов.

— В вашем контракте была прописана клаусула в 500 тысяч евро. Скрипник говорил, что удерживать вас в "Заре" не было смысла, вы очень хотели в "Андерлехт". Это так?

— Да. Виктор Анатольевич часто со мной разговаривал. Хотел, чтобы я остался. Но я вижу свой путь таким. Посчитал, что нужно двигаться дальше. Мне 23 года. Не знаю, поступил ли правильно, но сейчас я в "Андерлехте".

— Какие у вас еще были варианты продолжения карьеры, кроме "Андерлехта"?

— Официальной бумаги от "Вердера" не приходило. Это Виктор Анатольевич мне говорил об интересе бременцев. Он меня убеждал, что устроит в "Вердер", только бы я остался. Но у меня уже было на руках хорошее приглашение от "Андерлехта", и от такого нельзя отказываться, если я хочу поиграть в Европе. Был вариант с "Рейнджерс", но "Андерлехт" повел себя настойчивее.

— Вы действительно отказали "Шахтеру" из-за принципиальности отношений с "Динамо"?

— По поводу "Шахтера" тоже ходили слухи, но без конкретики.

— А так подумали б?

— Не знаю. У меня был вариант и в киевское "Динамо" вернуться.

— И...? Не захотели?

— Клубы не договорились. "Динамо" переговорило с "Зарей", но что-то не сложилось.

(Неофициальная версия такова: "Динамо" не простило бы всем причастным лицам переход в "Шахтер", а "Шахтер" — в "Динамо". "Нейтральный" "Андерлехт" более-менее устроил всех — ред.)