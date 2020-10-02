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Из туристов в соперники. Харатин - о попадании Ференцвароша в группу с Барселоной

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Из туристов в соперники. Харатин - о попадании Ференцвароша в группу с Барселоной
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Опорный полузащитник сборной Украины и венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин прокомментировал попадание в группу Лиги чемпионов с "Барселоной".

Вчера турист, а сегодня в одной группе ЛЧ. Мечты становятся реальностью.

Притом Харатин выложил фото из своей поездки в Барселону в феврале 2020 года, где он подписывал фото "Игорь-турист в деле".

Напомним, что вчера, 1 октября, состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ. "Ференцварош" попал в группу с "Барселоной", "Ювентусом" и киевским "Динамо".

Из туристов в соперники. Харатин - о попадании Ференцвароша в группу с Барселоной - изображение 1

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В статье: Барселона Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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