Из туристов в соперники. Харатин - о попадании Ференцвароша в группу с Барселоной

Опорный полузащитник сборной Украины и венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин прокомментировал попадание в группу Лиги чемпионов с "Барселоной".

Вчера турист, а сегодня в одной группе ЛЧ. Мечты становятся реальностью.

Притом Харатин выложил фото из своей поездки в Барселону в феврале 2020 года, где он подписывал фото "Игорь-турист в деле".

Напомним, что вчера, 1 октября, состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ. "Ференцварош" попал в группу с "Барселоной", "Ювентусом" и киевским "Динамо".