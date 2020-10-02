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Жена Харатина услышала о жребьи Ференцвароша и просит футболки Месси и Роналду

Наши за границей
(1 голосов)

А киевских динамовцев?

Жена Харатина услышала о жребьи Ференцвароша и просит футболки Месси и Роналду
Новина українською

Украинский легионер венгерского "Ференцвароша", опорный полузащитник Игорь Харатин, высказался в разговоре с ТК Футбол об жребии, который свел его команду в группе ЛЧ с "Ювентусом", "Барселоной" и киевским "Динамо".

Самая большая неприятность - отсутствие зрителей на трибунах. Такие мегаматчи заслуживают того, чтобы их увидели болельщики.

Это сто процентов. У меня жена уже просит футболки Роналду и Месси. Я говорю: "Подожди. Я еще не знаю, кто сможет приехать".

Я думаю, для болельщиков будет неприятно смотреть эти матчи не вживую, а по телевизору. Болельщики заполнили бы полный стадион.

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В статье: Криштиану Роналду Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Месси
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Источник:
ТК Футбол

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