Жена Харатина услышала о жребьи Ференцвароша и просит футболки Месси и Роналду
А киевских динамовцев?
Украинский легионер венгерского "Ференцвароша", опорный полузащитник Игорь Харатин, высказался в разговоре с ТК Футбол об жребии, который свел его команду в группе ЛЧ с "Ювентусом", "Барселоной" и киевским "Динамо".
Самая большая неприятность - отсутствие зрителей на трибунах. Такие мегаматчи заслуживают того, чтобы их увидели болельщики.
Это сто процентов. У меня жена уже просит футболки Роналду и Месси. Я говорю: "Подожди. Я еще не знаю, кто сможет приехать".
Я думаю, для болельщиков будет неприятно смотреть эти матчи не вживую, а по телевизору. Болельщики заполнили бы полный стадион.
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Источник:ТК Футбол
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