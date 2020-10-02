Морозюк: Луческу - мужик. Снимаю перед ним и Суркисом шляпу

32-летний защитник "Ризеспора" и экс- динамовец Николай Морозюк высказал свое мнение о назначении главным тренером киевлян Мирчи Луческу.

— Как вам изменения в игре "Динамо" с приходом Мирчи Луческу?

— На эту тему я могу говорить очень много. В первую очередь, я реально очень счастлив и очень рад выходу команды в Лигу чемпионов.

Я вернусь немного назад. Когда первый раз в прессе появилась информация, что Луческу возглавит "Динамо", я подумал, что это очередная какая-то просто новость. Но, когда все это стало официально, я как болельщик "Динамо", был немного в шоке, потому что не понимал, как это будет происходить. Но, как бывший игрок "Динамо" и как человек, который чуть больше понимает в футболе, чем зрители, которые поддерживают команду, я понимал, что этот тренер может дать команде, что он может дать игрокам. Понятно, что после прихода Луческу "Динамо" не будет играть, как "Шахтер", у которого в наличии были Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста. Сейчас, сколько игр "Динамо" посмотрел, команда по-другому играет, и она уже в Лиге чемпионов. Я безумно рад этому. Я кайфовал от того, что видел. Луческу пришел и за короткий срок дал результат с теми футболистами, которые раньше подвергались только критике. Он, на мой взгляд, великий тренер. Как-то в его интервью я услышал, что его футболисты для него самые лучшие. Луческу ни разу не сказал, что у него футболисты не те. Хотя, наверное, ему хотелось бы подписать новых бразильцев и усилиться теми, кого он хочет. Но и с теми футболистами, которые у него есть, он дал результат. Поэтому я реально перед ним снимаю шляпу. Я также снимаю шляпу перед президентом "Динамо" Игорем Михайловичем Суркисом, потому что он сделал такую ставку на такого человека. Посмотрите, как начал играть Сидорчук. Это совсем другой футболист стал. Посмотрите, как играет Шапаренко. Сейчас не играют в основе лидеры Вербич и Цыганков. Думаю, при предыдущих наставниках Забарный не играл бы в основе. Сидорчук играл бы центрального защитника, играл бы Бурда с травмой, Цыганков с травмой, Вербич полухромой, если бы его что-то беспокоило.

— Значит, действительно Луческу — топ-специалист?

— Я не работал никогда с Луческу, не знаю его, как тренера и как человека. Как о тренере знаю только о нем только по его достижениям, как он работал в "Шахтере", как он работал в Европе. Сейчас я сознательно мало общался с футболистами "Динамо", для себя хотел сделать выводы о команде. Наблюдая только по игре и исходя из того, что я вижу, а я все матчи "Динамо" смотрю, сейчас с приходом нового тренера с теми же футболистами у киевлян появляется рисунок. Есть разница в игре команды и есть огромный плюс в виде результата. Я считаю Луческу великим тренером. Ну, и на самом деле он — великий. Об этом говорят его достижения и трофеи. Это величайший тренер. Также, придя в "Динамо", имея такую историю в прошлом, могу сказать, что он мужик. Я сейчас с большим уважением к нему отношусь. Раньше я воспринимал его, как и многие, по-другому.

— Может выбить из колеи "Шахтер" то, что Луческу поднимает "Динамо"?

— Не то, чтобы выбить из колеи, но, думаю, где-то их это задевает. Нет той устойчивости и равновесия. Это как в боксе, когда при хорошей защите пропускаешь удар и начинаешь плыть. Луческу — опытнейший специалист. По его взгляду, по поведению на поле видно, какой он. Его идеи видны, понятно, что человек хочет. Я говорю свое мнение, не общаясь даже с футболистами "Динамо", хотя сделаю это.

— Ультрас "Динамо" недовольны назначением Луческу…

— Фан-сектор ультрас не очень хорошо относится к Луческу, потому что он работал в "Шахтере". Конечно, и у меня где-то внутри, в подсознании осталось понимание этого. Но как футбольный человек я его воспринимаю по достижениям, по работе. То, что он делает, меня радует. Я очень рад за "Динамо" и за пацанов лишний раз я всегда заступаюсь, потому что знаю: многие из них могут стать очень хорошими футболистами в будущем. Уверен, что Луческу — это тот человек, который многому научит этих молодых ребят и они в дальнейшем будут играть великих клубах.