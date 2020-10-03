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Мякушко перешел в польский клуб Подбескидзе

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Сменил Испанию на Польшу

Мякушко перешел в польский клуб Подбескидзе
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Украинский полузащитник Сергей Мякушко подписал контракт с польским клубом "Подбескидзе", который выступает в Экстраклясе.

Соглашение сторон рассчитано на год с опцией продления еще на сезон.

Напомним, что до недавнего времени 27-летний украинец выступал в испанской Сегунде за "Алькоркон" (провел 16 матчей без результативных действий).

В Украине Мякушко ранее выступал за "Оболонь", "Динамо", "Говерлу", "Ворсклу" и "Карпаты". Также хавбек провел один матч за национальную сборную.

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В статье: Сергей Мякушко Подбескидзе (Бельско-Бяла)
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