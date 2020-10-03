Богдан Бутко вернулся в Лех. Аренда до конца декабря
Польский клуб подписал украинского защитника
Официальный сайт "Леха" сообщил, что защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко вернулся в польский клуб.
Стороны договорились об аренде до конца декабря этого года. 29-летний украинец прибудет в стан "Леха" на следующей недели и приступит к подготовке вместе с командой.
Прошлой весной фланговый защитник сыграл 12 матчей за клуб из Познани.
#BohdanWitamy ????⚪️— Lech Poznań (@LechPoznan) October 3, 2020
...ponownie! ???? pic.twitter.com/NTPFfLL1M1
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Источник:lechpoznan.pl
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