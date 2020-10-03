Богдан Бутко вернулся в Лех. Аренда до конца декабря

Официальный сайт "Леха" сообщил, что защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко вернулся в польский клуб.

Стороны договорились об аренде до конца декабря этого года. 29-летний украинец прибудет в стан "Леха" на следующей недели и приступит к подготовке вместе с командой.

Прошлой весной фланговый защитник сыграл 12 матчей за клуб из Познани.