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Богдан Бутко вернулся в Лех. Аренда до конца декабря

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Польский клуб подписал украинского защитника

Богдан Бутко вернулся в Лех. Аренда до конца декабря
Новина українською

Официальный сайт "Леха" сообщил, что защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко вернулся в польский клуб.

Стороны договорились об аренде до конца декабря этого года. 29-летний украинец прибудет в стан "Леха" на следующей недели и приступит к подготовке вместе с командой.

Прошлой весной фланговый защитник сыграл 12 матчей за клуб из Познани.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) Лех (Познань)
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Источник:
lechpoznan.pl
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