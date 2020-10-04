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Харатин: Хочется поиграть в топ-чемпионате на самом высоком уровне

Наши за границей
(1 голосов)

Полузащитник "Ференцвароша" имеет большие амбиции

Харатин: Хочется поиграть в топ-чемпионате на самом высоком уровне
Новина українською

Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин рассказал о своих карьерных амбициях.

"На данный момент я счастлив и максимально сконцентрирован на команде. Мы сыграем в ЛЧ, я хочу насладиться этим моментом. Дальше будет видно. У меня есть контракт, который я должен выполнять, а дальше посмотрим.

Хочется играть на самом высоком уровне. Никогда не нужно себя ограничивать, где бы ты не был. Даже если ты в АПЛ, то все равно должен иметь перед собой цель идти еще выше. В любом случае моя цель – идти дальше, дальше и дальше. С кем это будет – я не знаю. Но сейчас я счастлив, что играю за "Ференцварош".

С детства мне всегда нравилась Английская премьер-лига. Последнее время больше смотрю Серию А. Но у меня нет единственного направления. Однозначно хотелось бы поиграть в топ-лиге", – сказал Харатин в эфире ТК "Футбол".

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В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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kholod2301 (Одесса)
04.10.2020 в 09:54
Хочеться, але не можеться
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