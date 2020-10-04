Сент-Трюйден Филиппова и Кортрейк Макаренко сыграли вничью, оба украинца отыграли весь матч

В восьмом туре чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" Александра Филиппова сыграл вничью с "Кортрейком" Евгения Макаренко (0:0).

Оба украинца провели на поле весь матч. На счету Филиппова 17 пасов (52% точности), один удар и одна удачная попытка дриблинга. Александр получил худшую оценку в своей команде от Whoscored за игру.

Макаренко же отдал 31 пас (80.7 % точности), в числе которых было три точных дальних передачи. Также Евгений совершил 2 отбора, 2 перехвата и заблокировал 2 удара. В составе своей команды украинец был третьим лучшим по оценке Whoscored.