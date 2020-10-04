Сент-Трюйден Филиппова и Кортрейк Макаренко сыграли вничью, оба украинца отыграли весь матч
Поединок закончился без голов
В восьмом туре чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" Александра Филиппова сыграл вничью с "Кортрейком" Евгения Макаренко (0:0).
Оба украинца провели на поле весь матч. На счету Филиппова 17 пасов (52% точности), один удар и одна удачная попытка дриблинга. Александр получил худшую оценку в своей команде от Whoscored за игру.
Макаренко же отдал 31 пас (80.7 % точности), в числе которых было три точных дальних передачи. Также Евгений совершил 2 отбора, 2 перехвата и заблокировал 2 удара. В составе своей команды украинец был третьим лучшим по оценке Whoscored.
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 13:58
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Liverpool 333 (Кировоград )
04.10.2020 в 13:36
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