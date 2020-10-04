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Сент-Трюйден Филиппова и Кортрейк Макаренко сыграли вничью, оба украинца отыграли весь матч

Наши за границей
(1 голосов)

Поединок закончился без голов

Сент-Трюйден Филиппова и Кортрейк Макаренко сыграли вничью, оба украинца отыграли весь матч
Новина українською

В восьмом туре чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" Александра Филиппова сыграл вничью с "Кортрейком" Евгения Макаренко (0:0).

Оба украинца провели на поле весь матч. На счету Филиппова 17 пасов (52% точности), один удар и одна удачная попытка дриблинга. Александр получил худшую оценку в своей команде от Whoscored за игру.

Макаренко же отдал 31 пас (80.7 % точности), в числе которых было три точных дальних передачи. Также Евгений совершил 2 отбора, 2 перехвата и заблокировал 2 удара. В составе своей команды украинец был третьим лучшим по оценке Whoscored.

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В статье: Евгений Макаренко Александр Филиппов Кортрейк (Бельгия) Сент-Трюйден
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 13:58
Не адаптировался еще Фил. И так бывает
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Liverpool 333 (Кировоград )
04.10.2020 в 13:36
Филиппова заменили на 81 минуте, что вы пишете какой весь матч сыграл
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