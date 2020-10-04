Яремчук оформил дубль за три минуты в матче чемпионата Бельгии. ВИДЕО
Романа наконец-то прорвало в чемпионате
В рамках 8-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Гент" принимает "Беерсхот" (3:0 - второй тайм).
Хозяева забили в первом тайме три гола, а дублем отличился украинский форвард Роман Яремчук. Нападающий национальной сборной Украины забил первый мяч на 12-й минуте, а спустя буквально три минуты удвоил преимущество "Гента".
Таким образом, 24-летний Яремчук открыл счет своим голам в текущем сезоне чемпионата Бельгии.
Видео первого гола Романа Яремчука
Видео второго гола Романа Яремчука
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serega1111 (Киев)
04.10.2020 в 19:04
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...