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Яремчук оформил дубль за три минуты в матче чемпионата Бельгии. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Романа наконец-то прорвало в чемпионате

Яремчук оформил дубль за три минуты в матче чемпионата Бельгии. ВИДЕО
Новина українською

В рамках 8-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Гент" принимает "Беерсхот" (3:0 - второй тайм).

Хозяева забили в первом тайме три гола, а дублем отличился украинский форвард Роман Яремчук. Нападающий национальной сборной Украины забил первый мяч на 12-й минуте, а спустя буквально три минуты удвоил преимущество "Гента".

Таким образом, 24-летний Яремчук открыл счет своим голам в текущем сезоне чемпионата Бельгии.

Видео первого гола Романа Яремчука

Видео второго гола Романа Яремчука

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В статье: Роман Яремчук Жерминаль Беерсхот (Бельгия) Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
04.10.2020 в 19:04
Отлично! Надо возвращать форму
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