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Яремчук: Настаиваю на трансфере 2 месяца – без ответа. Я в футбольном клубе, а не в тюрьме!

Наши за границей
(2 голосов)

Апеллирует к руководству

Яремчук: Настаиваю на трансфере 2 месяца – без ответа. Я в футбольном клубе, а не в тюрьме!
Новина українською

Нападающий бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук хочет перейти в другой клуб в последний день трансферного окна в Бельгии - 5 октября.

По этому поводу нападающий, сегодня приеднаетсья к "сине-желтых", жестко высказался в беседе с бельгийской прессой.

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"Владелец и руководство клуба должны понимать, что мои амбиции выше этого. Я настаиваю на трансфере уже два месяца.

В такой ситуации ты ожидаешь, что нужно прислушатся к своим игрокам. Но я не получаю ответа. Я в футбольном клубе, а не в тюрьме!", - цитирует Романа Het Laatste Nieuws.

Трансфермаркт оценивает услуги Романа в 9,5 млн евро, контракт Гента с Яремчуком рассчитан до середины 2023 года.

В разное время интерес к Яремчуку приписывали клубам из Серии А и турецкой Суперлиги.

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В статье: Украина Роман Яремчук Гент (Бельгия) трансфер
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Комментарии (14)
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Глюк Львів (Лемберг)
05.10.2020 в 15:33
Хоча хотілося би підтримати Романа, але контракт є контракт. Професійний гравець має його виконувати. Навіть якщо ти його вже переріс. Тому хороший агент передбачає такі моменти, і на стадії підписання контракту встановлює клаусулу адекватну потенційному прогресу.
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0
0
viajador (село Ригачка)
05.10.2020 в 15:18
" приеднаеТСЬя"
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
05.10.2020 в 14:21
Колхозніки, ви хоч копійку в своєму житті своїми руками заробили? А, ну да, ви ж усі у Сурка на зарплаті за комменти. Я й забув, що ви за бічпакети працюєте.
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0
-5
avatar
Динамо-машина (Киев)
05.10.2020 в 14:53
От колхозника написано.
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+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 15:14
Слово коменти пишеться з одним м, ахметівський ти боте.
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0
0
androma (Вересневе)
05.10.2020 в 14:01
Роман, виплачуй клаусулу і іди куди хочеш. Які проблеми? Читай умови контракту.
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+8
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 13:54
Ти, коли підписуав контракт до середини 2023 року, не думав. що можеш опинитися у тюрмі? Цікаві вони, ще є такий Чорна Сова, як бабло отримуати захмарне, то не думають, що в золотій клітці.
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+6
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
05.10.2020 в 13:51
Яремчук какой-то неадекватный.
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+5
-2
shsp (Кировоград)
05.10.2020 в 13:49
странный парень, контракт до 23года подписал что не мешает обижаться на клуб! я бы на месте других клубов задумался стлит ли подписывать этого не серьезного мальчика!
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+6
-3
Vantala (Kharkiv)
05.10.2020 в 13:48
Это не тюрьма, это контракт. Клуб платит тебе немалые деньги, а ты уж играй так, как они этого хотят и где хотят. Раз поставил свою подпись. Я понимаю, что агенты шепчут сладко и обещают золотые горы. Но так клянчить - это непрофессионально и даже непорядочно.
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+10
-2
Footballhead (м. Чернігів)
05.10.2020 в 13:42
Сподіваюся, Роман подасть в Лозаннський арбітражний суд і Ґент оштрафують на гроші та очки. Бажаю йому покинути цей гнидник; якщо вони не уміють втримувати футболіста по закону, хай готуються до відповідних наслідків. Ти переможеш, пацан, я в тебе вірю.
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+1
-11
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 13:55
Конкретний довбодятел типа міфічного птаха типа з Чернігова...
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+5
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
05.10.2020 в 13:58
В Одесі довбодятлами зазвичай вважають тих, хто позбавлений чуття гумору і ніц не розуміє сарказму.
+1
-5
Footballhead (м. Чернігів)
05.10.2020 в 14:30
З другого місця УПЛ ніц не чути, кажіть гучніше.
0
-2


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