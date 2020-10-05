Яремчук: Настаиваю на трансфере 2 месяца – без ответа. Я в футбольном клубе, а не в тюрьме!

Нападающий бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук хочет перейти в другой клуб в последний день трансферного окна в Бельгии - 5 октября.

По этому поводу нападающий, сегодня приеднаетсья к "сине-желтых", жестко высказался в беседе с бельгийской прессой.

"Владелец и руководство клуба должны понимать, что мои амбиции выше этого. Я настаиваю на трансфере уже два месяца. В такой ситуации ты ожидаешь, что нужно прислушатся к своим игрокам. Но я не получаю ответа. Я в футбольном клубе, а не в тюрьме!", - цитирует Романа Het Laatste Nieuws.

Трансфермаркт оценивает услуги Романа в 9,5 млн евро, контракт Гента с Яремчуком рассчитан до середины 2023 года.

В разное время интерес к Яремчуку приписывали клубам из Серии А и турецкой Суперлиги.