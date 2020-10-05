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Даже Роналду позавидует: Яремчук элегантно принял пяткой длинную передачу партнера с фланга

Наши за границей
(2 голосов)

Роман on fire

Даже Роналду позавидует: Яремчук элегантно принял пяткой длинную передачу партнера с фланга
Новина українською

В рамках 8-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Гент" принимал "Беерсхот". Команда, за которую выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, разгромила соперника со счетом 5:1.

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Напомним, дублем отличился нападающий Роман Яремчук, открыв счет своим голам в текущем сезоне чемпионата Бельгии.

Однако 24-летний украинский форвард запомнился не только забитыми мячами, но и крайне элегантным действием после кросса Никласа Дорша с фланга. Яремчуку удалось красиво принять снаряд пяткой – взгляните сами:

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Гент
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
05.10.2020 в 14:01
Сподіваюся, у середу, суботу і ще через середу усі усеруться від заздрощів від романової звитяги.
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okolegko (Київ)
05.10.2020 в 14:10
Чи зможе він один вибігати всі три поєдинки, от питання
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0
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