Даже Роналду позавидует: Яремчук элегантно принял пяткой длинную передачу партнера с фланга

В рамках 8-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Гент" принимал "Беерсхот". Команда, за которую выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, разгромила соперника со счетом 5:1.

Напомним, дублем отличился нападающий Роман Яремчук, открыв счет своим голам в текущем сезоне чемпионата Бельгии.

Однако 24-летний украинский форвард запомнился не только забитыми мячами, но и крайне элегантным действием после кросса Никласа Дорша с фланга. Яремчуку удалось красиво принять снаряд пяткой – взгляните сами: