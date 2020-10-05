Даже Роналду позавидует: Яремчук элегантно принял пяткой длинную передачу партнера с фланга
Роман on fire
В рамках 8-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Гент" принимал "Беерсхот". Команда, за которую выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, разгромила соперника со счетом 5:1.
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Напомним, дублем отличился нападающий Роман Яремчук, открыв счет своим голам в текущем сезоне чемпионата Бельгии.
Однако 24-летний украинский форвард запомнился не только забитыми мячами, но и крайне элегантным действием после кросса Никласа Дорша с фланга. Яремчуку удалось красиво принять снаряд пяткой – взгляните сами:
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
05.10.2020 в 14:01
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okolegko (Київ)
05.10.2020 в 14:10
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