Грозный прокомментировал ситуацию казахской Астаны и свое возможное назначение

Украинский специалист Вячеслав Грозный прокомментировал информацию о том, что он в ближайшее время может стать главным тренером "Астаны" из Казахстана, сообщает meta-ratings.

Мне приятно, что к тренеру из Украины есть интерес со стороны такого клуба, как "Астана". Я имею опыт работы в Казахстане, возглавлял клубы, которые всегда борются за чемпионство или как минимум ставят такие задачи.

Мне приятно, что моя кандидатура рассматривается в "Астане" среди главных на должность тренера. Значит, мою работу помнят и ценят. Тем более, я хорошо знаком с положением дел в казахском футболе.