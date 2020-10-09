Грозный прокомментировал ситуацию казахской Астаны и свое возможное назначение
Не лучшие времена команды
Украинский специалист Вячеслав Грозный прокомментировал информацию о том, что он в ближайшее время может стать главным тренером "Астаны" из Казахстана, сообщает meta-ratings.
Мне приятно, что к тренеру из Украины есть интерес со стороны такого клуба, как "Астана". Я имею опыт работы в Казахстане, возглавлял клубы, которые всегда борются за чемпионство или как минимум ставят такие задачи.
Мне приятно, что моя кандидатура рассматривается в "Астане" среди главных на должность тренера. Значит, мою работу помнят и ценят. Тем более, я хорошо знаком с положением дел в казахском футболе.
Очевидно, что в "Астане" сейчас сложный период. Команда провела несколько неудачных матчей, заметно отстает от "Кайрата". У многих клубов бывают такие периоды. Но есть понимание того, как можно и нужно с достоинством выйти из сложившейся ситуации, чтобы вернуть команде дух победителей. Большего сказать пока не могу, потому что такие вопросы, как и трансферы футболистов, любят тишину.
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