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Грозный прокомментировал ситуацию казахской Астаны и свое возможное назначение

Наши за границей
(1 голосов)

Не лучшие времена команды

Грозный прокомментировал ситуацию казахской Астаны и свое возможное назначение
Новина українською

Украинский специалист Вячеслав Грозный прокомментировал информацию о том, что он в ближайшее время может стать главным тренером "Астаны" из Казахстана, сообщает meta-ratings.

Мне приятно, что к тренеру из Украины есть интерес со стороны такого клуба, как "Астана". Я имею опыт работы в Казахстане, возглавлял клубы, которые всегда борются за чемпионство или как минимум ставят такие задачи.

Мне приятно, что моя кандидатура рассматривается в "Астане" среди главных на должность тренера. Значит, мою работу помнят и ценят. Тем более, я хорошо знаком с положением дел в казахском футболе.

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Очевидно, что в "Астане" сейчас сложный период. Команда провела несколько неудачных матчей, заметно отстает от "Кайрата". У многих клубов бывают такие периоды. Но есть понимание того, как можно и нужно с достоинством выйти из сложившейся ситуации, чтобы вернуть команде дух победителей. Большего сказать пока не могу, потому что такие вопросы, как и трансферы футболистов, любят тишину.

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В статье: Вячеслав Грозный Астана
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Источник:
meta-ratings

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xano51
09.10.2020 в 08:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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