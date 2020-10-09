  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Стоимость услуг Андрея Лунина выросла на 300 000 евро
В тренде

Стоимость услуг Андрея Лунина выросла на 300 000 евро

Наши за границей
(1 голосов)

Последствия перехода в "Реал"

Стоимость услуг Андрея Лунина выросла на 300 000 евро
Новина українською

Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Испании. Так, голкипер Реала Андрей Лунин подорожал на 300 000 евро.

Ранее стоимость вратаря составляла 2,7 млн евро, а теперь, после возвращения из аренды в Реал, оценивается в 3 миллиона евро.

21-летний украинец вошел в топ-25 самых дорогих голкиперов Ла Лиги. Он делит двадцать третьей место с вратарем Уэска ​​Альваро Фернандесом.

Самым дорогим футболистом испанского чемпионата остается Лионель Месси, несмотря на потерю в цене 12 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
09.10.2020 в 12:24
Такой заголовок будто он проститутка какая-то
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...