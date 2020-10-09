Зинченко заявлен на ЛЧ в составе Манчестер Сити на новой позиции
Был защитником - теперь хавбек
Английский "Манчестер Сити" опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов.
В список А с 21 игрока вошел и игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко, который сейчас оправляется от повреждения.
Он в списке полузащитников, хотя главный тренер Хосеп Гвардиола использует его на позиции левого защитника.
А вот так выглядит заявка Сити:
Вратари: Эдерсон, Зак Штеффен, Карсон
Защитники: Кайл Уокер, Жоау Канселу, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Натан Аке, Бенжамен Мэнди, Рубен Диаш
Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Александр Зинченко, Рияд Марез
Нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Ферран Торрес
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