Зинченко заявлен на ЛЧ в составе Манчестер Сити на новой позиции

Английский "Манчестер Сити" опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

В список А с 21 игрока вошел и игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко, который сейчас оправляется от повреждения.

Он в списке полузащитников, хотя главный тренер Хосеп Гвардиола использует его на позиции левого защитника.

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А вот так выглядит заявка Сити:

Вратари: Эдерсон, Зак Штеффен, Карсон

Защитники: Кайл Уокер, Жоау Канселу, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Натан Аке, Бенжамен Мэнди, Рубен Диаш

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Александр Зинченко, Рияд Марез

Нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Ферран Торрес