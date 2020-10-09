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Зинченко заявлен на ЛЧ в составе Манчестер Сити на новой позиции

Наши за границей
(1 голосов)

Был защитником - теперь хавбек

Зинченко заявлен на ЛЧ в составе Манчестер Сити на новой позиции
Новина українською

Английский "Манчестер Сити" опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

В список А с 21 игрока вошел и игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко, который сейчас оправляется от повреждения.

Он в списке полузащитников, хотя главный тренер Хосеп Гвардиола использует его на позиции левого защитника.

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А вот так выглядит заявка Сити:

Вратари: Эдерсон, Зак Штеффен, Карсон

Защитники: Кайл Уокер, Жоау Канселу, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Натан Аке, Бенжамен Мэнди, Рубен Диаш

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Александр Зинченко, Рияд Марез

Нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Ферран Торрес

Зинченко заявлен на ЛЧ в составе Манчестер Сити на новой позиции - изображение 1

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (4)
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Микко82 (Херсон)
09.10.2020 в 14:55
На позиції талісман команди). Буде по бровці бігати партнерів підбадьорювати, з фанами спілкуватися.
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аалекс ( Крым)
09.10.2020 в 14:44
Главное, что заявлен, а на какой позиции не важно. Хотя попасть в основу, почти нереально.
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can (Торонто, Львов)
09.10.2020 в 13:55
Никто не говорит, что лидер, но и попасть в такую компанию дорогого стоит.
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+3
0
Arthas (Севастополь)
09.10.2020 в 13:42
так і Фернандінйо в нього ЦЗ
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0
-1


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