Швед отдал ассист и забил гол в спарринге с Гентом
Первый гол украинца за Мехелен
Украинский хавбек "Мехелена" Марьян Швед принял участие в спарринге своей команды с "Гентом".
Украинец вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей и забитым голом.
В итоге, "Мехелен" одержал победу со счетом 2:0. В составе "Гента" украинцы на поле не выходили.
Ранее Швед сыграл в двух официальных матчах за "Мехелен", но результативностью не отличался.
Ассист Шведа:
Гол Шведа:
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