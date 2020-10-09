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Швед отдал ассист и забил гол в спарринге с Гентом

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Первый гол украинца за Мехелен

Швед отдал ассист и забил гол в спарринге с Гентом
Новина українською

Украинский хавбек "Мехелена" Марьян Швед принял участие в спарринге своей команды с "Гентом".

Украинец вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей и забитым голом.

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В итоге, "Мехелен" одержал победу со счетом 2:0. В составе "Гента" украинцы на поле не выходили.

Ранее Швед сыграл в двух официальных матчах за "Мехелен", но результативностью не отличался.

Ассист Шведа:

Гол Шведа:

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В статье: Мехелен Марьян Швед Гент
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