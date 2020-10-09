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Третий тест Лунина дал отрицательный результат. Вратарь вернулся к тренировкам с Реалом

Наши за границей
(3 голосов)

Украинец может выйти на матч 1-го тура с Кадисом

Третий тест Лунина дал отрицательный результат. Вратарь вернулся к тренировкам с Реалом
Новина українською

Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин вернулся в расположение своего клуба.

Напомним, что вратарь отправился со сборной Украины на товарищеский матч с Францией (1:7), однако по прилету в Париж сдал положительный тест на коронавирус.

Еще в расположении сборной Лунин сдал второй тест, который дал негативный результат, однако было решено, что вратарь вернется в клуб, что вчера Андрей и сделал. По прибытию в клуб Лунин сдал третий тест, который также дал негативный результат.

Таким образом, украинец сегодня уже тренировался с "Реалом". К тому же, в свете травмы Тибо Куртуа Андрей может выйти в стартовом составе на матч 1-го тура Примеры против "Кадиса", который состоится 17 октября.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
COPE

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Комментарии (2)
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bikr632002 (mississauga)
09.10.2020 в 22:09
В збірній воротника на завтра немає немає, зато в Реалі через тиждень буде. А було непогано на нього подивитися у грі з німцями.
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vlotko (Броди)
09.10.2020 в 22:05
Цікаві тести, таке враження , що який результат на даний момент треба такий і буде.
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