Третий тест Лунина дал отрицательный результат. Вратарь вернулся к тренировкам с Реалом
Украинец может выйти на матч 1-го тура с Кадисом
Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин вернулся в расположение своего клуба.
Напомним, что вратарь отправился со сборной Украины на товарищеский матч с Францией (1:7), однако по прилету в Париж сдал положительный тест на коронавирус.
Еще в расположении сборной Лунин сдал второй тест,
Таким образом, украинец сегодня уже тренировался с "Реалом". К тому же, в свете травмы Тибо Куртуа Андрей может выйти в стартовом составе на матч 1-го тура Примеры против "Кадиса", который состоится 17 октября.
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