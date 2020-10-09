Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин может войти в тренерский штаб московского "Динамо", сообщает российский "Спорт-Экспресс".

Источник утверждает, что московский клуб скоро подпишет контракт с новым главным тренером Сандро Шварцем, с которым Воронин в начале 2000-х играл за немецкий " Майнц ".

Контракт 41-летнего немецкого специалиста с российским клубом будет рассчитан до лета 2022 года. Сейчас стороны согласовывают последние детали контракта, после чего о нем будет объявлено официально.

На данный момент "Динамо" с 17 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.