Андрей Воронин может войти в тренерский штаб московского Динамо
Московскую команду скоро примет немец Сандро Шварц
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин может войти в тренерский штаб московского "Динамо", сообщает российский "Спорт-Экспресс".
Источник утверждает, что московский клуб скоро подпишет контракт с новым главным тренером Сандро Шварцем, с которым Воронин в начале 2000-х играл за немецкий "
Контракт 41-летнего немецкого специалиста с российским клубом будет рассчитан до лета 2022 года. Сейчас стороны согласовывают последние детали контракта, после чего о нем будет объявлено официально.
На данный момент "Динамо" с 17 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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