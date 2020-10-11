Рыбалка сыграл первый матч за 13 месяцев
У Сергея была травма
Вчера, 10-го октября в рамках товарищеского матча "Сивасспор" победил на выезде "Анкарагюджю" со счетом 2:0.
В составе гостей сыграл украинский полузащитник Сергей Рыбалка. Для экс-хавбека киевского "Динамо" этот поединок стал первым за 13 месяцев.
"Спасибо богу, родным, друзьям и всем, кто поддерживал меня. Больше 13 месяцев без футбола – это очень тяжело. Я счастлив вернуться на футбольное поле. Берегите себя", – написал Сергей Рыбалка в своем инстаграме.
Свой последний официальный матч 30-летний Сергей Рыбалка провел 1 сентября 2019-го года. Весь прошлий сезон Сергей не играл, так как перенес операцию и проходил восстановление.
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