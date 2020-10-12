Костевич попрощался с познаньским Лехом

Украинский фланговый защитник Владимир Костевич попрощался с польским "Лехом" - переходит в киевское "Динамо".

В команде из города Познань Владимир провел почти 4 года.

У нас были лучшие и более сложные времена, но я всегда делал все, чтобы помочь команде!

У меня останутся приятные воспоминания о времени, проведенном в Познани. Там я познакомился со многими замечательными людьми, с которыми буду поддерживать связь. Еще раз спасибо и удачи!