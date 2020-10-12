Костевич попрощался с познаньским Лехом
Украинский фланговый защитник Владимир Костевич попрощался с польским "Лехом" - переходит в киевское "Динамо".
В команде из города Познань Владимир провел почти 4 года.
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У нас были лучшие и более сложные времена, но я всегда делал все, чтобы помочь команде!
У меня останутся приятные воспоминания о времени, проведенном в Познани. Там я познакомился со многими замечательными людьми, с которыми буду поддерживать связь. Еще раз спасибо и удачи!
Напомним, что Костевич заключил предварительный контракт с "Динамо" - и вызвал возмущение со стороны "Леха".
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Источник:Інстаграм Костевича
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Комментарии (1)
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12.10.2020 в 12:05
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