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Костевич попрощался с познаньским Лехом

Наши за границей
(1 голосов)
Костевич попрощался с познаньским Лехом
Новина українською

Украинский фланговый защитник Владимир Костевич попрощался с польским "Лехом" - переходит в киевское "Динамо".

В команде из города Познань Владимир провел почти 4 года.

Читайте такжеОфициально: Костевич - игрок Динамо

У нас были лучшие и более сложные времена, но я всегда делал все, чтобы помочь команде!

У меня останутся приятные воспоминания о времени, проведенном в Познани. Там я познакомился со многими замечательными людьми, с которыми буду поддерживать связь. Еще раз спасибо и удачи!

Напомним, что Костевич заключил предварительный контракт с "Динамо" - и вызвал возмущение со стороны "Леха".

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев) Лех (Познань)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2020 в 12:05
Добре це чи погано?
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