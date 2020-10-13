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Милевский анонсировал завершение сотрудничества с Динамо

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(1 голосов)

В декабре

Милевский анонсировал завершение сотрудничества с Динамо
Новина українською

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский намекнул на завершение сотрудничества с клубом.

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Брест! Тогда все начиналось. Быть добру и мирному небу Беларуси.

Паша Савицкий, мы типа рексы. "Спасибо" скажу всем в декабре. Раз и навсегда.

Напомним, что Артем выступает в "Динамо" Брест с января 2019 года.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
13.10.2020 в 11:55
сильно написано или миля был под мухой когда интервю давал или журналист
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