Милевский анонсировал завершение сотрудничества с Динамо
В декабре
Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский намекнул на завершение сотрудничества с клубом.
Брест! Тогда все начиналось. Быть добру и мирному небу Беларуси.
Паша Савицкий, мы типа рексы. "Спасибо" скажу всем в декабре. Раз и навсегда.
Напомним, что Артем выступает в "Динамо" Брест с января 2019 года.
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Источник:Інстаграм Мілевського
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vgolovan (полтава)
13.10.2020 в 11:55
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