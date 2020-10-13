Милевский анонсировал завершение сотрудничества с Динамо

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский намекнул на завершение сотрудничества с клубом.

Брест! Тогда все начиналось. Быть добру и мирному небу Беларуси.

Паша Савицкий, мы типа рексы. "Спасибо" скажу всем в декабре. Раз и навсегда.