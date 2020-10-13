Украинец стал лучшим центрбэком чемпионата Таджикистана

Украинский игрок "Истиклола" Алексей Ларин назван лучшим центральным защитником чемпионата Таджикистана по версии издания Sport in Tajikistan.

В этом сезоне 26-летний украинец забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах чемпионата.

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В Украине Ларин был в "Днепре" и киевском "Арсенале", но на взрослом уровне не играл.