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Украинец стал лучшим центрбэком чемпионата Таджикистана

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Украинец стал лучшим центрбэком чемпионата Таджикистана
Новина українською

Украинский игрок "Истиклола" Алексей Ларин назван лучшим центральным защитником чемпионата Таджикистана по версии издания Sport in Tajikistan.

В этом сезоне 26-летний украинец забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах чемпионата.

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В Украине Ларин был в "Днепре" и киевском "Арсенале", но на взрослом уровне не играл.

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В статье: Алексей Ларин чемпионат Таджикистана
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