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В московском Динамо подтвердили переговоры с Ворониным

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(1 голосов)

Украинец может войти в тренерский штаб команды

В московском Динамо подтвердили переговоры с Ворониным
Новина українською

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин подтвердил информацию о том, что экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин может войти в тренерский штаб команды.

"Да, Андрей готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается. Я всеми руками за, потому что я прекрасно знаю этого футболиста.

Он, как раз, играл в то время, когда все восхищались игрой команды. Он играл и воспитывал молодых Кокорина со Смоловым, по-своему, по-мужицки. А до этого Воронин играл в "Майнце" и хорошо знает нового тренера (Сандро Шварца – прим.).

Андрея Воронина, как в свое время и Диму Хохлова, называли капитаном раздевалки, это люди, которые с огромной энергией подзаводят своих партнеров, когда нужно. Все-таки коллективная игра требует такой заводки, не индивидуальный вид спорта.

Я думаю, мы будем поздравлять и московское "Динамо", и его с этим назначением, тем более, он динамовец. Кстати, хороший игрок", – сказал Степашин.

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В статье: Андрей Воронин Динамо (Москва)
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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.10.2020 в 19:22
поддерживаю, по протоптанной дорожке забвения им.тимощука
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+1
-2
Ten0N (Leopolis)
13.10.2020 в 18:44
Кокорина вообще нормально воспитал! Как быдло-гопника.
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0
-2


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