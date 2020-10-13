В московском Динамо подтвердили переговоры с Ворониным

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин подтвердил информацию о том, что экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин может войти в тренерский штаб команды.

"Да, Андрей готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается. Я всеми руками за, потому что я прекрасно знаю этого футболиста.

Он, как раз, играл в то время, когда все восхищались игрой команды. Он играл и воспитывал молодых Кокорина со Смоловым, по-своему, по-мужицки. А до этого Воронин играл в "Майнце" и хорошо знает нового тренера (Сандро Шварца – прим.).

Андрея Воронина, как в свое время и Диму Хохлова, называли капитаном раздевалки, это люди, которые с огромной энергией подзаводят своих партнеров, когда нужно. Все-таки коллективная игра требует такой заводки, не индивидуальный вид спорта.

Я думаю, мы будем поздравлять и московское "Динамо", и его с этим назначением, тем более, он динамовец. Кстати, хороший игрок", – сказал Степашин.