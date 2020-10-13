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Агент: Малиновским интересовался Наполи, но сейчас не время думать о смене клуба

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Украинца все устраивает в Аталанте

Агент: Малиновским интересовался Наполи, но сейчас не время думать о смене клуба
Новина українською

Агент украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Сергей Серебренников рассказал об интересе к своему клиенту со стороны "Наполи".

"Со стороны "Наполи" был интерес к Малиновскому, но переговоры не начинались. Я уже говорил об этом ранее, никаких соглашений мы не достигали, не было реальных переговоров. Было проявление интереса, не более того.

Сейчас не время думать об уходе. "Аталанта" успешно выступила, это нормально, что другие клубы проявляют интерес к моему клиенту и другим игрокам команды. Малиновскому хорошо в Бергамо, мы не думаем о переходе, учитывая как Гасперини ценит игрока", - сказал Серебренников в комментарии Calcio Atalanta.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сергей Серебренников Наполи (Неаполь)
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