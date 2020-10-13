Ребров: В детстве я мечтал играть за Шахтер, но в конце концов, стал игроком Динамо
Главный тренер Ференцвароша рассказал о грядущем противостоянии с Динамо в Лиге чемпионов
Экс-динамовец, а нынче главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о смешанных чувствах после жеребьевки группового раунда
- Вы были игроком и тренером "Динамо", а ваш уход из киевского клуба был несколько странным. С какими чувствами вы вернетесь в Киев?
- Это будет нелегко. Я люблю киевское "Динамо", здесь я стал настоящим футболистом, десять лет играл в команде. Я уважаю киевлян как соперника, но я должен оставить свои эмоции в стороне. Я профессионал, работаю на успех "Ференцвароша".
- Есть ли в Киеве кто-нибудь, у кого вы попросите помощи?
- У меня отличный тренерский штаб, который справляется со своими обязанностями. Мы можем и сами просмотреть соперника, нам не нужна помощь извне.
- Как часто вы бываете в Украине?
- К сожалению, из-за пандемии коронавируса я не могу посещать Украину как это было раньше. Последний раз я был в Киеве этим летом.
- В детстве не могли мечтать о том, что будете как тренер участвовать в Лиге чемпионов?
- Когда я был ребенком, все было несколько иначе. Тогда в КЕЧ были представлены только чемпионы стран, и турнир был самым престижным, что сейчас самый главный фактор. Я родился в Донецкой области и мечтал стать игроком "Шахтера". В конце концов, я стал игроком "Динамо". В детстве я еще не был уверен, что стану футболистом. Долгое время я одновременно занимался волейболом, баскетболом и футболом. У меня было три тренировки в день. Были тренировки по баскетболу перед школой утром, футбол после школы и волейбол вечером. Это была моя жизнь, я любил спорт и не вижу своего будущего без спорта.
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