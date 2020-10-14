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Роман Зозуля остался без тренера - после одной ничьи за 5 матчей

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Кто будет новым наставником - пока не известно

Роман Зозуля остался без тренера - после одной ничьи за 5 матчей
Новина українською

Испанский клуб "Альбасете", который выступает в Сегунде, объявил об отставке главного тренера Лукаса Алькараса, сообщает официальний сайт.

Он возглавил команду в феврале 2020 года. С этим наставником "Альбасете" провел 22 матча, одержал 5 побед, 10 раз сыграл вничью и 7 раз потерпел поражения.

Сейчас после 5 туров команда Романа Зозули находится в зоне вылета на 21-м месте всего лишь с 1 очком. Украинский нападающий принял участие во всех 5 поединках.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Лукас Алькарас
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