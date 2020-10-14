Стало известно, почему ЛАСК не захотел отдавать Чеберко в Зарю
Возвращение сорвалось
Центральным ливоногим защитником, который должен усилить центр "
Дело в том, что в австрийский ЛАСК накануне пришел новый тренер и он не видел в составе украинского легионера Чеберко. Хотя и команда играет в три защитника.
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Планировалось, что его вернут в "Зарю" на правах аренды. Но произошло невероятное: 4 октября в матче австрийского чемпионата с "Рапидом" один защитник получил травму, а другой был удален с поля. Поэтому Чеберко ЛАСК решил оставить, - рассказал ведущий Михаил Спиваковский.
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Источник:ТаТоТаке
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rubizhansky (Рубежное)
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