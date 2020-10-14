Стало известно, почему ЛАСК не захотел отдавать Чеберко в Зарю

Центральным ливоногим защитником, который должен усилить центр " Зари ", должен был стать Евгений Чеберко, только что перешедший из луганской команды, информирует ТаТоТаке.

Дело в том, что в австрийский ЛАСК накануне пришел новый тренер и он не видел в составе украинского легионера Чеберко. Хотя и команда играет в три защитника.

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