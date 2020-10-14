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Стало известно, почему ЛАСК не захотел отдавать Чеберко в Зарю

Наши за границей
(2 голосов)

Возвращение сорвалось

Стало известно, почему ЛАСК не захотел отдавать Чеберко в Зарю
Новина українською

Центральным ливоногим защитником, который должен усилить центр "Зари", должен был стать Евгений Чеберко, только что перешедший из луганской команды, информирует ТаТоТаке.

Дело в том, что в австрийский ЛАСК накануне пришел новый тренер и он не видел в составе украинского легионера Чеберко. Хотя и команда играет в три защитника.

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Планировалось, что его вернут в "Зарю" на правах аренды. Но произошло невероятное: 4 октября в матче австрийского чемпионата с "Рапидом" один защитник получил травму, а другой был удален с поля. Поэтому Чеберко ЛАСК решил оставить, - рассказал ведущий Михаил Спиваковский.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Чеберко ТаТоТаке ЛАСК Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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rubizhansky (Рубежное)
14.10.2020 в 16:03
"...ливоногим защитником..."
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FC Energy (Новая Каховка)
14.10.2020 в 15:01
Знать бы, почему не подходит. И толку оставлять такого игрока, ради 4-5 игр?
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