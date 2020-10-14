Transfermarkt: Зинченко подешевел на 4 млн евро. Малиновский стал лидером рейтинга самых дорогих украинцев
Потерял в цене и Ярмоленко
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков
Так, хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко потерял в цене 4 млн евро и теперь оценивается в 20 млн.
Также на 2 млн. упал в цене и полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко – 7,5 миллиона евро вместо прежних 9,5.
Таким образом, на данный момент самым дорогих украинским футболистом является хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский (21 млн. евро), который обошел Зинченко после обновления рейтинга.
Замыкает тройку самых дорогих украинских хавбек "Динамо" Виктор Цыганков – 19 миллионов евро.
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