  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Transfermarkt: Зинченко подешевел на 4 млн евро. Малиновский стал лидером рейтинга самых дорогих украинцев
В тренде

Transfermarkt: Зинченко подешевел на 4 млн евро. Малиновский стал лидером рейтинга самых дорогих украинцев

Наши за границей
(1 голосов)

Потерял в цене и Ярмоленко

Transfermarkt: Зинченко подешевел на 4 млн евро. Малиновский стал лидером рейтинга самых дорогих украинцев
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков английской Премьер-лиги.

Так, хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко потерял в цене 4 млн евро и теперь оценивается в 20 млн.

Также на 2 млн. упал в цене и полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко – 7,5 миллиона евро вместо прежних 9,5.

Таким образом, на данный момент самым дорогих украинским футболистом является хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский (21 млн. евро), который обошел Зинченко после обновления рейтинга.

Замыкает тройку самых дорогих украинских хавбек "Динамо" Виктор Цыганков – 19 миллионов евро.

Transfermarkt: Зинченко подешевел на 4 млн евро. Малиновский стал лидером рейтинга самых дорогих украинцев - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...