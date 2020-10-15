Помощь для Куртуа или шанс зацепиться? Лунин может дебютировать за Реал уже в субботу

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может сыграть в поединке 6-го тура Ла Лиги против "Кадиса" – об этом сообщает издание AS. Наставник "сливочных" Зинедин Зидан и тренер вратарей Роберто Васкес довольны работой украинца на тренировках.

Читайте также Куртуа восстановился после травмы. Дебют Лунина за Реал откладывается

Тибо Куртуа, который ранее покинул расположение сборной Бельгии из-за мышечного повреждения поясницы, вернулся в столицу Испании и уже работает в спортзале, однако Зидан хочет, чтобы бельгийский голкипер подошел в хороших физических кондициях к поединку ЛЧ с "Шахтером" и Эль-Класико с "Барселоной".

Напомним, матч "Реал" – "Кадис" состоится в субботу, 17 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.