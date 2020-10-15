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Помощь для Куртуа или шанс зацепиться? Лунин может дебютировать за Реал уже в субботу

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Помощь для Куртуа или шанс зацепиться? Лунин может дебютировать за Реал уже в субботу
Новина українською

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может сыграть в поединке 6-го тура Ла Лиги против "Кадиса" – об этом сообщает издание AS. Наставник "сливочных" Зинедин Зидан и тренер вратарей Роберто Васкес довольны работой украинца на тренировках.

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Тибо Куртуа, который ранее покинул расположение сборной Бельгии из-за мышечного повреждения поясницы, вернулся в столицу Испании и уже работает в спортзале, однако Зидан хочет, чтобы бельгийский голкипер подошел в хороших физических кондициях к поединку ЛЧ с "Шахтером" и Эль-Класико с "Барселоной".

Напомним, матч "Реал" – "Кадис" состоится в субботу, 17 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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В статье: Зинедин Зидан Лига чемпионов Примера Барселона Чемпионат Испании Тибо Куртуа Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Ла Лига Лига Чемпионов УЕФА Кадис Андрей Лунин
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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pilips111 (Чернигов)
15.10.2020 в 13:48
А как же положительный тест?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.10.2020 в 13:05
Хай би Зізу виставив Андрія 21-го проти кротів. А взагалі йому, АЛ, треба змінити клуб, і мати постійну ігрову. А то грає роль Чигринського та Тимощука свого часу відповідно у Барсі та Байерні.
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