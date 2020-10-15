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"Украина, скоро буду" - Милевский намекает на свое возвращение

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"Украина, скоро буду" - Милевский намекает на свое возвращение
Новина українською

Не так давно украинский форвард Артем Милевский намекал на то, что он покинет брестское "Динамо" по окончанию сезона, который в Беларуси проходит по системе весна-осень.

Ну а сейчас Артем намекнул на свое возвращение в Украину, правда непонятно в каком статусе.

"Скоро отходная. Украина, скоро буду", - написал Миля в Инстаграме.

Напомним, что 35-летний футболист приходил в брестский клуб дважды - в 2017 и 2019 годах. Вместе с командой Милевский стал чемпионом Беларуси в прошлом сезоне.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
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