"Украина, скоро буду" - Милевский намекает на свое возвращение

Не так давно украинский форвард Артем Милевский намекал на то, что он покинет брестское "Динамо" по окончанию сезона , который в Беларуси проходит по системе весна-осень.

Ну а сейчас Артем намекнул на свое возвращение в Украину, правда непонятно в каком статусе.

"Скоро отходная. Украина, скоро буду", - написал Миля в Инстаграме.

Напомним, что 35-летний футболист приходил в брестский клуб дважды - в 2017 и 2019 годах. Вместе с командой Милевский стал чемпионом Беларуси в прошлом сезоне.