"Украина, скоро буду" - Милевский намекает на свое возвращение
А может еще и поиграет в УПЛ
Не так давно украинский форвард Артем Милевский намекал на то, что он
Ну а сейчас Артем намекнул на свое возвращение в Украину, правда непонятно в каком статусе.
"Скоро отходная. Украина, скоро буду", - написал Миля в Инстаграме.
Напомним, что 35-летний футболист приходил в брестский клуб дважды - в 2017 и 2019 годах. Вместе с командой Милевский стал чемпионом Беларуси в прошлом сезоне.
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