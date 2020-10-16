Коронавирус помешал Михайленко возглавить кипрский Пафос
Это произойдет, но с задержкой
Украинский тренер Дмитрий Михайленко до сих пор не возглавил кипрский "Пафос". 30 сентября в СМИ появилась информация о том, что он стал главным тренером клуба, но на официальном сайте самых киприотов об этом до сих пор нет никакой информации.
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Вот что сказал об этом сам Дмитрий Михайленко:
В связи с пандемией коронавируса попасть на Кипр сейчас очень сложно. Поэтому я в Риге - на 2-недельном карантине.
Живу на бывшей базе "Сконто", смотрю футбол, в частности записи игр и тренировок "Пафоса". Первую тренировку в новом клубе должен провести на следующей неделе.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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urik (Кривой Рог)
16.10.2020 в 11:52
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