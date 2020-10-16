  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коронавирус помешал Михайленко возглавить кипрский Пафос
В тренде

Коронавирус помешал Михайленко возглавить кипрский Пафос

Наши за границей
(1 голосов)

Это произойдет, но с задержкой

Коронавирус помешал Михайленко возглавить кипрский Пафос
Новина українською

Украинский тренер Дмитрий Михайленко до сих пор не возглавил кипрский "Пафос". 30 сентября в СМИ появилась информация о том, что он стал главным тренером клуба, но на официальном сайте самых киприотов об этом до сих пор нет никакой информации.

Читайте такжеМихайленко возглавил кипрский Пафос - СМИ

Вот что сказал об этом сам Дмитрий Михайленко:

В связи с пандемией коронавируса попасть на Кипр сейчас очень сложно. Поэтому я в Риге - на 2-недельном карантине.

Живу на бывшей базе "Сконто", смотрю футбол, в частности записи игр и тренировок "Пафоса". Первую тренировку в новом клубе должен провести на следующей неделе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Михайленко чемпионат Кипра СК Днепр-1 Пафос Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
urik (Кривой Рог)
16.10.2020 в 11:52
Удачи в новом клубе ! Все будет хорошо !
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...