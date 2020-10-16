Коронавирус помешал Михайленко возглавить кипрский Пафос

Украинский тренер Дмитрий Михайленко до сих пор не возглавил кипрский "Пафос". 30 сентября в СМИ появилась информация о том, что он стал главным тренером клуба, но на официальном сайте самых киприотов об этом до сих пор нет никакой информации.

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Вот что сказал об этом сам Дмитрий Михайленко: