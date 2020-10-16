Михайленко: На следующий день после игры с Мариуполем со мной связались руководители Пафоса
Сразу после отставки
Украинский футбольный тренер Дмитрий Михайленко, который на следующей неделе должен принять кипрский "Пафос", рассказал о своем переходе в клуб и амбициях его руководства.
Скажу честно: у меня было желание немного отдохнуть. Хотелось попасть в проект с перспективой роста - как в "Днепре-1", а не бросаться на первое же предложение.
Но буквально на следующий день после матча с "Мариуполем" и моей отставки, со мной связались руководители "Пафоса".
Владельцы клуба достаточно давно следили за моей работой, а несколько лет назад даже приглашали возглавить "Ригу" - еще до того, как там появился Скрипник (кипрскую и латвийскую команду финансирует одна инвестиционная группа. - ред.). Но я должен был выполнить свои обязательства по Андрея Русола и "Днепра-1".
- Какие задачи ставят перед вами на Кипре?
- Руководителей "Пафоса" интересует не только результат, но и качество игры. В команде есть определенная специфика: в коллективе игроки 19 национальностей, среди них и украинцы - Рудько и Кузык. Так что надо сделать большой объем психологической работы с коллективом. Думаю, в первое время моего английского должно хватить для этого.
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