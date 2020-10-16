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Ференцварош Реброва обыграл Кишварду. Украинец отметился автоголом

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Фради продолжают лидировать в чемпионате Венгрии

Ференцварош Реброва обыграл Кишварду. Украинец отметился автоголом
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7-й тур чемпионата Венгрии начался матчем, в котором Кишварда принимала Ференцварош Сергея Реброва.

В составе гостей в старте вышел Игорь Харатин, а вот Александр Зубков остался на лавке и вышел на замену во втором тайме.

Сам матч выдался довольно упорным – Фради открыли счет лишь в середине второго тайма, ну а точку поставил украинец Карасюк, который под занавес матча срезал мяч в свои ворота.

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2:0, и Ференцварош продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Кишварда – Ференцварош 0:2

Голы: Изаэл (67), Карасюк (89, автогол)

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Кишварда
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