Ференцварош Реброва обыграл Кишварду. Украинец отметился автоголом

7-й тур чемпионата Венгрии начался матчем, в котором Кишварда принимала Ференцварош Сергея Реброва.

В составе гостей в старте вышел Игорь Харатин, а вот Александр Зубков остался на лавке и вышел на замену во втором тайме.

Сам матч выдался довольно упорным – Фради открыли счет лишь в середине второго тайма, ну а точку поставил украинец Карасюк, который под занавес матча срезал мяч в свои ворота.

2:0, и Ференцварош продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Кишварда – Ференцварош 0:2

Голы: Изаэл (67), Карасюк (89, автогол)