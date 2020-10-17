Яремчук сделал ассист и забил гол в матче с Серкль Брюгге
4-й гол украинца в текущем сезоне
В рамках 9-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде играет против "Серкль Брюгге".
Украинский форвард гостей Роман Яремчук отметился в этом матче голевой передачей и записал на свой счет забитый мяч.
Сначала, на 14-й минуте нападающий сборной Украины ассистировал Андреасу Ханче-Ольсену:
А во втором тайме, на 64-й минуте 24-летний Яремчук реализовал 11-метровый удар.
В нынешнем сезоне Роман провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
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