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  4. Яремчук сделал ассист и забил гол в матче с Серкль Брюгге
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Яремчук сделал ассист и забил гол в матче с Серкль Брюгге

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(2 голосов)

4-й гол украинца в текущем сезоне

Яремчук сделал ассист и забил гол в матче с Серкль Брюгге
Новина українською

В рамках 9-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде играет против "Серкль Брюгге".

Украинский форвард гостей Роман Яремчук отметился в этом матче голевой передачей и записал на свой счет забитый мяч.

Сначала, на 14-й минуте нападающий сборной Украины ассистировал Андреасу Ханче-Ольсену:

А во втором тайме, на 64-й минуте 24-летний Яремчук реализовал 11-метровый удар.

В нынешнем сезоне Роман провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии Серкль Брюгге
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