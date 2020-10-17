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Зинченко не попал в заявку Ман Сити на матч с Арсеналом

Наши за границей
(1 голосов)

Саша еще не играл в нынешнем сезоне АПЛ

Зинченко не попал в заявку Ман Сити на матч с Арсеналом
Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" примет лондонский "Арсенал". Начало - 19:30.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко даже не попал в заявку на этот поединок.

В текущем сезоне 23-летний украинец ни разу не сыграл в АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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Комментарии (8)
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oda1979 (Запорожье)
17.10.2020 в 20:12
Зинченко уже перерос уровень МС. Так сказала его жена.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.10.2020 в 20:37
Бачу три варіанти: Баварія, Реал М або на крайняк ПСЖ...
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 19:56
Пфффф..... Давно все поняли, что ему нужен другой клуб, и пока он ещё на слуху, то может и в нормальный.....
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.10.2020 в 20:37
Уфа?
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.10.2020 в 19:50
Кінець кар'єри малороса
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+3
0
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usovvictor (Kharkov)
17.10.2020 в 19:30
...ну не попал и не попал - у тренера свои тараканы в голове...
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.10.2020 в 19:25
Может этот клуб не для него и нужно уходить? а может какие-то подводные камни...
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+1
0
Po4eson (Одесса)
17.10.2020 в 19:14
Опять слив Сити
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+1
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