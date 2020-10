Зинченко не попал в заявку Ман Сити на матч с Арсеналом

В рамках 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" примет лондонский "Арсенал". Начало - 19:30.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко даже не попал в заявку на этот поединок.

В текущем сезоне 23-летний украинец ни разу не сыграл в АПЛ.

How we're lining-up against the Gunners! ????



Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodrigo, Mahrez, Foden, Bernardo, Sterling (C), Aguero



Subs | Steffen, Stones, Gundogan, Torres, Fernandinho, Delap, Garcia



