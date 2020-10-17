Зинченко не попал в заявку Ман Сити на матч с Арсеналом
Саша еще не играл в нынешнем сезоне АПЛ
В рамках 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" примет лондонский "Арсенал". Начало - 19:30.
Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко даже не попал в заявку на этот поединок.
В текущем сезоне 23-летний украинец ни разу не сыграл в АПЛ.
How we’re lining-up against the Gunners! ????— Manchester City (@ManCity) October 17, 2020
Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodrigo, Mahrez, Foden, Bernardo, Sterling (C), Aguero
Subs | Steffen, Stones, Gundogan, Torres, Fernandinho, Delap, Garcia
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/RQ8GLh2UpU
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Комментарии (8)
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oda1979 (Запорожье)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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usovvictor (Kharkov)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
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Po4eson (Одесса)
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