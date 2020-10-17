Гол Макаренко принес победу Кортрейку. Это первый гол Евгения за 4 сезона. ВИДЕО
Марьян Швед просидел весь матч в запасе
В матче 9-го тура чемпионата Бельгии "Кортрейк" на выезде обыграл "Мехелен".
Победный гол забил украинский хавбек Евгений Макаренко. Полузащитник отметился забитым голом на 74-й минуте. Последний гол до этого 29-летний украинец забил 19-го ноября 2016 года в составе киевского "Динамо".
Напомним, Макаренко принадлежит "Андерлехту", а за "Кортрейк" выступает на правах аренды.
Другой украинец - вингер "Мехелена" Марьян Швед на поле не появился и провел весь матч на скамейке запасных.
Видео гола Макаренко
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