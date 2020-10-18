День украинских легионеров. ВИДЕО как забивали Яремчук, Кравец, Зозуля, Филиппов и Макаренко
Забивали в Бельгии, Испании и Турции
Суббота, 17 октябре была крайне результативным днем для украинских футболистов, выступающих за рубежом. Сразу пятеро из них смогли отличиться забитыми мячами.
Форвард сборной Украины Роман Яремчук в поединке его "Гента" отдал результативную передачу и реализовал пенальти. Правда, команда украинца проиграла со счетом 2:5.
Дебютным голом в Бельгии отличился экс-форвард "Десны", а ныне игрок "Сент-Трюйден" Александр Филиппов. Нападающий классно перебросил мяч над голкипером. Однако как и в случае с Яремчуком, команда Филиппова проиграла - 3:6 от "Беерсхота".
Впервые за четыре года забитым мячом отметился Евгений Макаренко. Хавбек, который здорово сыграл против Испании, забил головой и принес победу "Кортрейку" над "Мехеленом".
В испанской Сегунде первую победу с начала сезона получил "Альбасете". Роман Зозуля поставил точку в разгроме "Сабаделла", реализовав пенальти.
Наконец в Турции Артем Кравец спас "Коньяспор" от поражения в игре с "Малатйяспором" (1:1). Для Артема это третий гол после возвращения в турецкую Суперлигу.
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