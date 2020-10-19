Как Коноплянка в лучшие годы: Петряк забил блестящий гол за Фехервар
Его третий мяч в сезоне
Украинский вингер "Фехервара" Иван Петряк отличился красивейшим голом в матче 7-го тура венгерского чемпионата против "Гонведа".
Для 26-летнего игрока это третий мяч в шести играх чемпионата. Отличная результативность, учитывая, что он лишь дважды выходил в старте. Вот и сегодня Петряк тоже появился на поле после перерыва.
Мяч Ивана не помог "Фехервару" победить - в концовке грубо ошибся вратарь и матч завершился вничью 2:2. В таблице клуб украинца остался вторым, отставая на одно очко от "Ференцвароша" Сергея Реброва, у которого к тому же есть игра в запасе.
Текущий сезон - третий для Петряка в Венгрии. В Украине он выделялся в "Заре", а вот в "Шахтере" конкуренцию навязать не сумел, что и предопределило отъезд вингера за границу.
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