Михайличенко сделал ассист в чемпионате Бельгии

Украинский фланговый защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко сделал ассист в матче 9 тура чемпионата Бельгии против Левена (2:2).

Это был его дебютный ассист в чемпионате.

На 45 минуте Богдан отдал голевой пас на Тау, который сделал счет 2:0. Михайличенко отыграл весь матч.

Это был 8-й матч Богдана за бельгийскую команду.

После 9 туров "Андерлехт" идет в середине турнирной таблицы - на 9 месте.