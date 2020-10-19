Михайличенко сделал ассист в чемпионате Бельгии
Правда, во втором тайме соперник сыграл 2 гола
Украинский фланговый защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко сделал ассист в матче 9 тура чемпионата Бельгии против Левена (2:2).
Это был его дебютный ассист в чемпионате.
На 45 минуте Богдан отдал голевой пас на Тау, который сделал счет 2:0. Михайличенко отыграл весь матч.
Это был 8-й матч Богдана за бельгийскую команду.
После 9 туров "Андерлехт" идет в середине турнирной таблицы - на 9 месте.
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Исследователь
19.10.2020 в 08:38
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