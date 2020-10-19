Ребров: Я бы хотел сделать в Венгрии то, что сделал с нами Лобановский в Украине

В 90-х годах Сергей Ребров вместе с Андреем Шевченко формировал грозный тандем нападающих киевского "Динамо", которое уничтожало "Барселону" на "Камп Ноу" в Лиге чемпионов 1997/98. 0:4 – одна из самых черных ночей "Барселоны" на их стадионе. Теперь он снова приехал сюда, но уже в качестве тренера "Ференцвароша". В течение профессиональной карьеры он забил 219 голов, а сейчас выдает 66 процентов выигранных матчей в качестве тренера. С украинским тренером накануне матча "Барселона" - "Ференцварош" пообщался журналист издания AS. UA-Футбол предлагает читателям полную версию разговора.

- Что первое пришло вам в голову, когда вы узнали, что сыграете с "Барселоной"?

- Я очень горжусь своей командой, ведь играть против "Барселоны" – это что-то прекрасное. Я прожил это около 25-и лет назад, и это был опыт на всю жизнь. В том году мы сыграли и против "Ювентуса". Это воспоминания, которые остаются надолго и которыми можно наслаждаться.

- То "Динамо", которое дважды побеждало "Барселону", пожалуй, вспоминаете с противоречивыми чувствами...

- Какие-то игры мы выигрывали, какие-то – проигрывали, но все они – лучшие в моей карьере. Я всегда могу их вспомнить и рассказать о них. В 1993-м году мы победили великую "Барселону" 3:1, но затем они победили нас 1:4 на своем стадионе в ответном матче. Для нас все было по-новому. Когда мы прибыли на "Камп Ноу", то не могли осознать масштабы, размеры. Играть там было непросто. А уже в сезоне 1997/98 все было по-другому. У нас было больше опыта и уверенности. Мы победили 4:0. Я помню, что после матча разговаривал с Фигу и он сказал мне, что мы их уничтожили. Мы не давали им контролировать мяч, у нас было много моментов и это было замечательное время для нас и для всего украинского футбола.

- В полуфинале вас остановила "Бавария". Вы думали о том, что могли взять ту Лигу чемпионов?

- Мы всегда об этом думаем. Моя задача – всегда думать, что я одержу победу. Поэтому и на "Камп Ноу" я думал, что выиграю. Но от чего не уйдешь – так это то, что в футболе на таком уровне не всегда оправдываются ожидания, и ничего не знаешь наверняка. Мы победили отличную команду, но потом другая команда ликвидировала нас. Это футбол.

- Вы с Шевченко были грозным для защитников тандемом. Благодаря чему вы так хорошо понимали друг друга?

- Мы много играли вместе, отдавали друг другу голевые передачи, забивали голы... Мы хорошо общались и наше понимание заметно даже на видео. Мы наслаждались общей игрой, стремились ежедневно совершенствоваться. В этом причина такого нашего выступления.

- А каким был процесс роста до того, как вы стали профессионалом?

- Футбол всегда был средством окунуться в себя и развлечься. Кроме футбола, я играл в волейбол и баскетбол. Благодаря этому я рос, это побудило меня ежедневно совершенствоваться даже до того, как я стал профессионалом. Я всегда хочу быть лучше, чем есть, тянусь к лучшему. Это тот менталитет, который нужен. Он, в частности, присущ испанским тренерам и их командам.

- Какое влияние на вашу карьеру имел отец того "Динамо" Валерий Лобановский?

- Все футболисты из стран бывшего Советского Союза (например, Грузии или Беларуси) хотели играть за киевское "Динамо". С приходом Лобановского мы оказались в привилегированном положении. Была важна наша физическая форма, но также он начал внушать в наши сердца уверенность, мы росли в Лиге чемпионов. На каждой позиции у нас была жесткая конкуренция, мы хотели быть лучшими и играть против великих. Так бывает во всех командах. Так есть и в "Барселоне". Я теперь не говорю об уникальном случае Месси, но в целом – конкуренция помогает совершенствоваться. Это помогало и нам, мы становились командой-победительницей.

- Поскольку вы вспомнили о Месси: для вас он лучший за все времена?

- Отвечу шире. Когда я поехал тренировать в Саудовскую Аравию, во второй игре мы выиграли 6:0. И журналисты спросили меня, нравится ли мне такой скучный футбол – когда команда выполняет большое количество передач и только атакует. Поэтому я считаю, что футбол – это не только атака. Люди хотят видеть что-то особенное в каждом звене и фазе. Месси – лучший атакующий игрок. Но в "Барселоне" есть его партнеры, которые балансируют защиту. Месси – это другой уровень в атаке, все это понимают и воспринимают. В нашей же команде все футболисты должны тяжело работать на оборону.

- Но и в нападении вы реализуете свои идеи. Вас вдохновляет испанский футбол?

- От начала моей тренерской карьеры у меня всегда были испанские помощники. Я очень уважаю испанский футбол. Иметь о нем знания – это очень полезно, потому что все предпочитают держать мяч, а когда его теряют, то идут отбирать с интенсивностью. Это современный футбол. Я слежу за Клоппом, за Гвардиолой. Хочу, чтобы и мои команды владели мячом и действовали с интенсивностью.

- А можете ли вы реализовать эти идеи на уровне чемпионата Венгрии?

- Проблема Венгрии – в уровне местной лиги. Некоторые венгерские игроки имеют хорошие качества, но когда заявляют о себе, то сразу переходят в другие чемпионаты – немецкий или австрийский. Я бы хотел сделать в Венгрии то, что сделал с нами Лобановский в Украине. Понемногу мы развиваем доморощенных игроков, но нам не хватает конкурентоспособности в чемпионате. Трудно достичь этого уровня, хотя мы стараемся менять менталитет и сохранять талантов в своей лиге.

- Но в Венгрии у вас доминантное положение…

- "Ференцварош" – лучший клуб Венгрии, но он не играл в Лиге чемпионов 25 лет и столько же не попадал в основную сетку Лиги Европы. Недавно мы достигли и одного, и другого. И это хорошие времена для венгерского футбола. Этот вид спорта очень популярен в Венгрии. У нас всегда полный стадион, хотя сейчас из-за пандемии ситуация несколько изменилась.

По материалам AS

Перевод и адаптация - Игорь Семйон