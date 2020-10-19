  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко стал лицом рекламной кампании Сити
В тренде

Зинченко стал лицом рекламной кампании Сити

Наши за границей
(1 голосов)

Налетай, торопись

Зинченко стал лицом рекламной кампании Сити
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поучаствовал в рекламной акции своего клуба по продвижению клубного мерча.

Алекс принял участие в рекламе тренировочной экипировки команды для Лиги чемпионов.

Комплекты, которые рекламирует украинец, можно купить на официальном онлайн-шопе "горожан" по цене от 40 до 65 фунтов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...