Зинченко стал лицом рекламной кампании Сити

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко поучаствовал в рекламной акции своего клуба по продвижению клубного мерча.

Алекс принял участие в рекламе тренировочной экипировки команды для Лиги чемпионов.

Комплекты, которые рекламирует украинец, можно купить на официальном онлайн-шопе "горожан" по цене от 40 до 65 фунтов.

