Зинченко стал лицом рекламной кампании Сити
Налетай, торопись
Украинский игрок "
Алекс принял участие в рекламе тренировочной экипировки команды для Лиги чемпионов.
Комплекты, которые рекламирует украинец, можно купить на официальном онлайн-шопе "горожан" по цене от 40 до 65 фунтов.
Our #UCL training range has landed! ????— Manchester City (@ManCity) October 19, 2020
SHOP NOW ???? https://t.co/yZRXcl4UdV
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/wtQ62GpOt3
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально: матч Динамо - Ювентус пройдет со зрителями
- Матч Динамо - Ювентус может пройти без зрителей
- Символическая сборная шестого тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Боевой день в Лиге Наций и отъезд Воронина в Россию. Главные новости за 14 октября
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...