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Наставник Гента раскритиковал Романа Яремчука после разгромного поражения

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Наставник Гента раскритиковал Романа Яремчука после разгромного поражения
Новина українською

Вим де Деккер, главный тренер "Гента", прокомментировал игру украинского нападающего Романа Яремчука в матче с "Серкль Брююге" (2:5).

Яремчук хочет успеха, голов. У него есть талант к этому. Конечно, не нужно слишком стремиться только к своим голам.

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Не говорю, что уже так есть, но были предпосылки. Но с другой стороны: когда пропускаешь пять мячей, вся команда виновата. Думаю, это большая проблема, - цитирует де Деккера belgiumsoccer.be.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Серкль Брюгге Вим де Деккер
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