Наставник Гента раскритиковал Романа Яремчука после разгромного поражения
За эгоизм
Вим де Деккер, главный тренер "Гента", прокомментировал игру украинского нападающего Романа Яремчука в матче с "Серкль Брююге" (2:5).
Яремчук хочет успеха, голов. У него есть талант к этому. Конечно, не нужно слишком стремиться только к своим голам.
Не говорю, что уже так есть, но были предпосылки. Но с другой стороны: когда пропускаешь пять мячей, вся команда виновата. Думаю, это большая проблема, - цитирует де Деккера belgiumsoccer.be.
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