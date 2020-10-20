Наставник Гента раскритиковал Романа Яремчука после разгромного поражения

Вим де Деккер, главный тренер "Гента", прокомментировал игру украинского нападающего Романа Яремчука в матче с "Серкль Брююге" (2:5).

Яремчук хочет успеха, голов. У него есть талант к этому. Конечно, не нужно слишком стремиться только к своим голам.

Не говорю, что уже так есть, но были предпосылки. Но с другой стороны: когда пропускаешь пять мячей, вся команда виновата. Думаю, это большая проблема, - цитирует де Деккера belgiumsoccer.be.